القوات الشرعية تستهدف مواقع الميليشيا في الضالع

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

شنت قوات الجيش الوطني، مساء أمس الإثنين، هجوماً على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شرقي مديرية الحشاء، في محافظة الضالع، جنوبي البلاد.



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واستهدف هجوم الجيش مواقع الميليشيا منطقة سيلة رهادة شرق مديرية الحشاء، جنوبي المحافظة، ما أسفر عن مصرع وجرح ستة من عناصر الميليشيا الحوثية، كما ذكر موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش.

من جهة أخرى، أحبطت قوات الجيش تسللاً للميليشيا الحوثية باتجاه مناطق الحرة، والساحلة، والمشاريع شمالي غرب المحافظة ذاتها، وأجبرتها على الفرار باتجاه حبيل السماعي غرب مدينة الفاخر، بعد تكبيدها خسائر في العدد والعدة.