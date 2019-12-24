شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة المكلا تشهد انعقاد اجتماع المكاتب الخدمية المعنية بتذليل الصعوبات والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 شهدت مدينة المكلا امس انعقاد اجتماع المكاتب الخدمية المعنية بتذليل الصعوبات أمام سير العمل بالمشاريع، التي تمولها مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع بحضرموت والمهرة وسقطرى.

Advertisements وناقش الاجتماع، الإشكاليات والمعوقات التي تعترض سير العمل بمشروع رصف منطقة كورنيش المحضار بخلف، وكذلك مشروع رصف الشارع العام بمنطقة السدد، ومشروع سلفتة الخط الرئيسي بالديس. ودعا الاجتماع، المكاتب الخدمية المعنية إلى سرعة إزالة المعوقات التي تعرقل سير العمل بتلك المشاريع وايجاد الحلول المناسبة لها.

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