شكرا لقرائتكم خبر عن سفينة بريطانية تضبط مخدرات بملايين الدولارات في خليج عمان والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت البحرية الملكية البريطانية إن سفينة بريطانية كانت تقوم بدوريات في المياه بالشرق الأوسط ضبطت كمية كبيرة من مخدر الـ "ميثامفيتامين" تصل قيمتها السوقية إلى 4.3 مليون دولار. وجاء في بيان للبحرية أن طاقم المروحية "إتش إم إس دفندر" رصد السفينة أثناء دورية في الفجر بحثا عن مهربين في شمال بحر العرب، و لم يحدد من أين جاءت المخدرات أو إذا كانت السفينة لديها وجهة واضحة ولم تكن السفينة ترفع علم أي دولة ولا يبدو أنها سفينة صيد. وضبط الطاقم 11 كيسا كبيرا تحتوي على الميثامفيتامين البلوري ويصل وزنها الإجمالي إلى 130 كيلوجراما.

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