بالصور.. قطع جسر الديوانية- النجف

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، بانه تم قطع جسر الديوانية- النجف امام حركة السير.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين اقدموا اليوم، على قطع جسر الديوانية- النجف امام حركة السير".
واضاف ان "القطع تم بعد اشعال النيران في الاطارات وسط الجسر".
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