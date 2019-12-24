بالصور.. قطع جسر الديوانية- النجف

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بانه تم قطع جسر الديوانية- النجف امام حركة السير.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين اقدموا اليوم، على قطع جسر الديوانية- النجف امام حركة السير".



واضاف ان "القطع تم بعد اشعال النيران في الاطارات وسط الجسر".

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