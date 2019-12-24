الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد والمحافظات

اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، صرف رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات. وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "المصرف قام بدفع رواتب موظفي مديريات التربية بعد وصول الصكوك الخاصة بهم". واضاف ان "الصرف تم عن طريق ادوات الدفع الالكتروني ( بطاقة الماستر كارد ) وبإمكان الموظفين استلام رواتبهم من اَي مكان يتواجدون فيه".



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