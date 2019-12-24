ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺸﻬﺪاء، عن احصائية بعدد المقابر الجماعية التي عثر عليها خلال 2019، مبينة انها مستمرة بالبحث عن مقابرة اخرى ان وجدت.

وقال ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة المقابر اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺸﻬﺪاء ﺿﻴﺎء ﻛﺮﻳﻢ لوكالة الانباء العراقية الرسمية، انه "تم العثور على 18 مقبرة جماعية في عدد من المحافظات خلال 2019"، مبينا ان "المقابر اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﻮد ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة وﻋﺼﺎﺑﺎت داﻋﺶ اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﺧﺮى ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺒﻌﺚ المقبور".

واﺿﺎف أنه "ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺰاﻳﺪ اﻋﺪاد المفقودين ﻓﺎن ﺣﻤﻼت اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة"، لافتا الى انه "ﺗﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ مقابر ﻓﻲ اﻟﻨﺠﻒ اﻻﺷﺮف وذي ﻗﺎر ودﻳﺎﻟﻰ واﻟﻔﻠﻮﺟﺔ".