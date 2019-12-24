الإمارات تدين حادث التفجير الإرهابي خارج فندق وسط الصومال

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بـ"شدة" الحادث الإرهابي، الذي وقع خارج فندق بمدينة جالكعيو في الصومال، وأسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين على الأقل.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان الثلاثاء، عن استنكار الإمارات الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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وأعلنت حركة الشباب الإرهابية، الأحد، مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف فندقا، السبت، في مدينة جالكعيو بإقليم مدج وسط الصومال.

والسبت، قال ضابط بالجيش الصومالي إن سيارة ملغومة انفجرت، خارج فندق بمدينة جالكعيو في إقليم مدج، موضحاً أن السائق فشل في دخول مجمع الفندق، ما دفعه للاصطدام بدلا من ذلك بعربة عسكرية كانت متوقفة خارج حاجز أمني.

وتسيطر حركة الشباب الإرهابية على أجزاء صغيرة من إقليم مدج، لكنها لا تسيطر على جالكعيو، وكانت الحركة تسيطر على معظم القطاع الجنوبي الأوسط من الصومال حتى عام 2011، حين طردتها قوات الاتحاد الأفريقي من العاصمة مقديشو.

ورغم فقدانها الأراضي، لا تزال الحركة تشن هجمات بالأسلحة وهجمات تفجيرية كبرى، وعادة ما يتناقض ما تعلنه الحركة من أعداد القتلى والمصابين في تلك الهجمات عن العدد الذي يعلنه مسؤولون حكوميون.