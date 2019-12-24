تحطم طائرة من طراز تي-50 في إقليم خاباروفسك الروسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مصدر عسكري روسي، الثلاثاء، تحطم طائرة من طراز تي-50 تابعة للشركة المصنعة بالقرب من كومسومولسك أون أمور في إقليم خاباروفسك الروسي. وقال المصدر لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك": "سبب سقوط الطائرة هو عطل، وخطأ الطيار". وأضاف المصدر: " كان يتم اختبار المحرك، وتمكن الطيار من القفز، ونقلته مروحية من طراز مي-8 إلى المصنع".

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