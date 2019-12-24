واشنطن: الأحكام في قضية خاشقجي "خطوة مهمة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

اعتبرت الولايات المتحدة الإثنين، أن حكم القضاء السعودي على 5 سعوديين بالإعدام بتهمة قتل الصحافي جمال خاشقجي "خطوة مهمة".

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وقال مسؤول كبير للصحافيين، إن "أحكام اليوم خطوة مهمة لكي يدفع كل مسؤول عن هذه الجريمة الرهيبة" ثمن ما اقترفه.

وكان المتحدث باسم النيابة العامة السعودية، أعلن اليوم الإثنين، صدور أحكام ابتدائية بحق 11 متهماً في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، كما أعلنت الحكم على 5متهمين بالقتل قصاصاً، والسجن 24 عاماً لـ3 آخرين.