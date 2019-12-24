أفادت وكالات أنباء روسية صباح اليوم، بتحطم مقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس أثناء اختبارات في إقليم خاباروفسك شرقي البلاد، مضيفة أن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا.
ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مسؤول في حكومة الإقليم، أن الحادث وقع أثناء إجراء اختبار للمحرك، مضيفا أن الطائرة ليست تابعة للقوات المسلحة بل لمصنع كومسومولسك على آمور.
وأضاف المسؤول أن الطيار تمكن من القفز بالمظلة وتم إجلاؤه بمروحية، مشيرا إلى عدم توفر تفاصيل حول حالته.
وحسب مصدر أمني، فإنه تجري حاليا عملية البحث عن الصندوق الأسود للطائرة، بينما تتحدث الروايات الأولية لأسباب الحادث عن عطل فني أو خطأ في القيادة.
كانت هذه تفاصيل خبر تحطم مقاتلة «سو-57» .. الطيار تمكن من القفز بالمظلة وتم إجلاؤه بـ «مروحية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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