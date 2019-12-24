لفتت مصادر "​التيار الوطني الحر​" لـ"الجمهورية" إلى انّ قرار التيار في الملف الحكومي هو تسهيل عملية التأليف الذي يتم بالشراكة بين ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ والرئيس المكلف ​حسان دياب​، بما يؤدي الى حكومة تحاكي الواقع القائم بكل تفاصيله، وتوجّهات ​الكتل النيابية​ التي ستمنح ​الحكومة​ الثقة، وكذلك التوازنات في داخلها.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر التيار للجمهورية: قرارنا في الملف الحكومي هو تسهيل عملية التأليف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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