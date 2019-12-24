نقل زوّار ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ عنه لـ"الجمهورية" ارتياحه لتكليف الرئيس دياب ​تأليف الحكومة​ ​الجديدة​، ولوحِظ توسّعه في تعداد صفاته وإمكاناته التي تؤهله للمهمة. وبحسب هؤلاء الزوار فإنّ رئيس الجمهورية لا يعطي أهمية لبعض المواقف التي تتحدث عن سوء العلاقات بين ​لبنان​ وبعض ​الدول الخليجية​، ولاسيما ​السعودية​، مُراهناً على وجود قرار بمساعدة لبنان فور إنجاز التشكيلة الحكومية واستعادة الحركة الناشطة واكتمال عقد ​المؤسسات الدستورية​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زوار عون للجمهورية: مرتاح لتكليف دياب تأليف الحكومة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.