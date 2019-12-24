الجمهورية: الرئيس عون ينتظر زيارة دياب اليوم لوضعه بنتائج استشاراته

علمت "الجمهورية" انّ ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ينتظر زيارة يقوم بها الرئيس المكلف ​حسان دياب​ اليوم الى ​قصر بعبدا​ لوضعه في النتائج التي أفضَت اليها استشاراته على اكثر من مستوى، وحصيلة المشاورات النيابية والسياسية والحزبية التي أجراها بعيداً من الأضواء، وما ينوي القيام به في المرحلة المقبلة.

وسيجري رئيس الجمهورية والرئيس المكلف جوجلة للآراء المتبادلة وقراءة تفصيلية حول الانطباعات التي تكوّنت لديهما نتيجة للخيارات التي أفضت اليها الإستشارات النيابية الملزمة وكيفية مواجهة المستجدات في المرحلة المقبلة، ولاسيما الدستورية منها، لعبورها في أفضل الظروف التي تؤدي الى إتمام المهمة التي يقوم بها الرئيس المكلف.