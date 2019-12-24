الجمهورية: مطبخ التأليف شرع في عملية إنضاج الطبخة الحكومية

علمت "الجمهورية" انّ مطبخ التأليف قد شرع في عملية إنضاج الطبخة الحكومية وما يتصل بأسماء الوزراء والحقائب وكيفية توزيعها، وانّ الرئيس المكلف حسان دياب، الذي بعدما أنهى لقاءاته البروتوكولية مع رؤساء الحكومات السابقين، والاستشارات غير الملزمة مع النواب، ودَوّن مطالب النائب، بدأ في ​الساعات​ الماضية عملية جوجلة للافكار النيابية والتفاصيل السياسية والعناوين المطلبية، والتي ستقترن بمشاورات وشيكة يجريها مع قوى فريق ""التكليف"، تمهيداً لوضع تصوّره للحكومة ​الجديدة​. كذلك عقد سلسلة اجتماعات داخلية مع فريق عمله الحكومي، والتقى عدداً من الشخصيات وناقش معها الاستحقاقات المقبلة وكيفية مواجهتها، بالاضافة الى مراجعة بعض المواقف ونتائج ما جَمعه من ​الاستشارات النيابية​ وتلك التي يريد التوسّع فيها في عطلة العيد على طريق وضع التصوّر للتشكيلة الحكومية الجديدة.

وبحسب الاجواء المحيطة بهذه الجوجلة، فإنّ مرحلة ما بعد العيدين ستشهد تزخيماً للمشاورات حول هذا الموضوع، مع ترجيح ان تحمل نهاية الاسبوع الاول من كانون الثاني المقبل تصوّراً للحكومة الجديدة، الّا انّ ذلك مرهون بإقران «فريق التكليف» أقواله بتسهيل مهمة الرئيس المكلف، بأفعال إيجابية وعدم زرع العراقيل والالغام في طريقه.