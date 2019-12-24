بولتون يحذر من أن كوريا الشمالية تشكل تهديدا "وشيكا"

انتقد مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون الاثنين، بشدة سياسة الرئيس دونالد ترامب تجاه كوريا الشمالية، وبولتون الذي أقيل من منصبه في ايلول الماضي بسبب خلافه مع ترامب حول عديد من القضايا، وخاصة كوريا الشمالية، قال في تغريدة "هناك خطر وشيك على القوات الأميركية وقوات حلفائنا، والمطلوب سياسة أكثر فاعلية قبل أن تتمكن كوريا الشمالية من امتلاك تكنولوجيا نووية قادرة على تهديد الأراضي الأميركية".
وكان المستشار السابق، الذي يعد من الصقور في ما يتعلق بكوريا الشمالية، قد شكك بشكل واضح بنتائج القمة بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عام 2018، وحض حينها الرئيس الأميركي على توخي الحذر.
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