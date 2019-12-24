زلزال بقوة 6 درجات يقع قبالة كولومبيا البريطانية في كندا

أعلنت ​هيئة المسح الجيولوجي الأميركية​ أن زلزالا قوته 6 درجات وقع قبالة إقليم ​كولومبيا​ البريطانية على الساحل الغربي لكندا اليوم الإثنين، مشيرة الى أن الزلزال كان ضحلا للغاية ووقع على مسافة 170 كيلومترا غربي بورت هاردي.

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