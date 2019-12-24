تحطم قاذفة روسية "سو-57" من الجيل الخامس أثناء اختبارات في إقليم خاباروفسك

أفادت وكالات أنباء روسية بتحطم قاذفة "سو-57" من الجيل الخامس أثناء اختبارات في إقليم خاباروفسك شرقي البلاد، مضيفة أن الحادث لم يسفر عن سقوط ​ضحايا​.

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