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سلطات اسرائيل تعلن إعادة توسيع مساحة الصيد في بحر غزة الى 15 ميلا

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أعلنت السلطات العسكرية ال​اسرائيل​ية إعادة توسيع مساحة ​الصيد​ في بحر ​قطاع غزة​ إلى 15 ميلا بحريا ابتداءً من صباح اليوم.

وأكدت نقابة الصيادين ​الفلسطينيين​ هذه الخطوة حيث سيبدأ السماح بالصيد في المنطقة التي تم تحديدها اعتبارا من ​الساعة​ الثامنة صباح الثلاثاء.

وكانت اسرائيل قد قلّصت مساحة الصيد الى 10 أميال الخميس بسبب إطلاق صواريخ من غزة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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