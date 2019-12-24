سلطات اسرائيل تعلن إعادة توسيع مساحة الصيد في بحر غزة الى 15 ميلا

أعلنت السلطات العسكرية ال​اسرائيل​ية إعادة توسيع مساحة ​الصيد​ في بحر ​قطاع غزة​ إلى 15 ميلا بحريا ابتداءً من صباح اليوم.

وأكدت نقابة الصيادين ​الفلسطينيين​ هذه الخطوة حيث سيبدأ السماح بالصيد في المنطقة التي تم تحديدها اعتبارا من ​الساعة​ الثامنة صباح الثلاثاء.

وكانت اسرائيل قد قلّصت مساحة الصيد الى 10 أميال الخميس بسبب إطلاق صواريخ من غزة.