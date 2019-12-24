سلطات اسرائيل تعلن إعادة توسيع مساحة الصيد في بحر غزة الى 15 ميلا

أعلنت السلطات العسكرية الاسرائيلية إعادة توسيع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة إلى 15 ميلا بحريا ابتداءً من صباح اليوم.
وأكدت نقابة الصيادين الفلسطينيين هذه الخطوة حيث سيبدأ السماح بالصيد في المنطقة التي تم تحديدها اعتبارا من الساعة الثامنة صباح الثلاثاء.
وكانت اسرائيل قد قلّصت مساحة الصيد الى 10 أميال الخميس بسبب إطلاق صواريخ من غزة.
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