توغل إسرائيلي محدود شرقي بيت حانون

توغلت صباح اليوم آليات عسكرية إسرائيلية لمسافة محدودة شرقي بلدة ​بيت حانون​ شمالي ​قطاع غزة​. وأفاد مراسل وكالة "صفا" بتوغل جرافات عسكرية إسرائيلية شرقي البلدة انطلاقا من موقعي "16" و"النصب التذكاري". وتتوغل قوات الاحتلال بشكلٍ محدود في بعض المناطق شرقي القطاع وشماله، وتجرّف أراض زراعية محاذية للسياج الأمني، بذريعة أمنية.

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