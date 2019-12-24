فيديو.. استقالة سفير مكسيكي اتُهم بمحاولة سرقة كتاب بـ 10 دولارات

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

تقدم سفير المكسيك في الأرجنتين، ريكاردو فاليرو باستقالته من منصبه، أمس الأحد، وذلك بعد مزاعم سرقة جديدة ضده، عقب ظهور مقطع فيديو يعود لأواخر أكتوبر الماضي، يظهر فيه وهو يحاول سرقة كتاب.

وأرجع "فاليرو" قرار استقالته لمشكلات صحية، وذلك بعد أن ظهر في كاميرات المراقبة، في متجر كتب شهير في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس عاصمة، وهو يأخذ مجلدا، من فوق أحد الأرفف ويخبئه بين صفحات جريدة وضعها تحت ذراعه.

وكانت وزارة الخارجية المكسيكية استدعت السفير ريكاردو فاليرو في وقت سابق من ديسمبر وسط تبعات الحادث الذي يرجع لـ26 من أكتوبر الماضي، وقبلت الوزارة استقالة السفير يوم الأحد، وفقًا لرويترز.

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وتردد أن الكتاب يتناول قصة حياة الكاتب الإيطالي جاكومو كازانوفا، الذي عاش في القرن الثامن عشر، ويبلغ سعره عشرة دولارات، فيما يخضع السفير المستقيل لعلاج خاص بالأعصاب، حسبما كتب السفير مارشيلو إبرارد، خلال تغريدة عبر تويتر.

وذكرت تقارير إعلامية أرجنتينية أن هناك واقعة أخرى للسفير المكسيكي تسبق مزاعم سرقة الكتاب، وهي سرق قميص من متجر في مطار بوينس إيرس الدولي يوم 10 من ديسمبر.