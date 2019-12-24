شكرا لقرائتكم خبر عن سياسى لبنانى: نجاح رئيس وزراء لبنان المكلف حسان دياب يكمن فى إثبات استقلاليته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نزيه خياط، عضو المكتب السياسى لتيار المستقبل اللبنانى، أن شرط نجاح رئيس الوزراء اللبنانى المكلف حسان دياب، فى تشكيل حكومته الجديدة يكمن فى أن يثبت استقلاليته عملياً وليس قولا لأن الكتل الثلاث الأساسية التى سمته هى الثنائى الشيعى وكتلة رئيس الجمهورية المتحالفة معهما.

وقال نزيه خياط، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن رئاسة الجمهورية اللبنانية عمدت إلى تجاوز المسار الدستوري في التكليف والانقلاب على المثاقية الوطنية التي ترعى موجبات الوفاق الوطني في لبنان الأمر الذي صدّع هذه الموجبات بدليل استفزاز المكون السني الذي يمثل الأكثرية العددية على مستوى الديموجرافيا اللبنانية وحضورها المنتشر على مساحة الوطن .

وأشار عضو المكتب السياسى لتيار المستقبل اللبنانى، إلى أن على حسان دياب النجاح في الإتيان بوزراء مستقلين متخصصين فعلياً لا أن يكونوا وزراء سياسيين مقنعين بغلاف الاختصاصيين لأن المحاصصة السياسية والصفقات المشبوهة والفساد المستشري هي سمة تلك الطبقة السياسية وبالتالي فإن المساعدات الموعودة من المجتمع الدولي لن تأتي ، متابعا: ناهيك عن غياب إرادة مكافحة الفساد و الفاسدين من خلال تعطيل استقلالية القضاء والتي هي سمة اداء هذا الفريق المتحكم بالسلطة الفعلية كونها تملك الاكثرية البرلمانية .