شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" ينتهى من إعداد المسودة النهائية لتقرير حالة الإعلام فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، من إعداد المسودة النهائية لمشروع التقرير السنوى للمجلس تحت عنوان: "حالة الإعلام فى مصر 2019".
تضمن تقرير المجلس 5 أبواب، جاء فى الباب الأول دراسة تشمل تحليل المضمون لمخالفات الصحف و الشاشات و المواقع الالكترونية ونسب انتشارها وطبيعتها، أما الباب الثانى يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعى ويشمل أبرز الوقائع والمخالفات التى رصدها المجلس فى هذا الشأن و القرارت الصادرة عن المجلس بشأن صفحات التواصل الاجتماعى .
ويتناول الباب الثالث حالة الحريات والرأى والتعبير و يتضمن دراسة عن النقد و اتجاهاته فى جميع الصحف، كما يتناول الباب الرابع تقرير عن الشكاوى التى تلقاها المجلس والتوصيات التى أُصدرت بشأنها، بينما يتناول الباب الخامس أنشطة لجان المجلس و قراراته ولائحة الجزاءات و المعايير الإعلامية و أكواد التغطية المتخصصة و المعايير المعدة للمجلس بشأن ضوابط عمل البرامج .
ومن المقرر أن يناقش المجلس الأعلى للإعلام خلال اجتماعه المقبل مسودة التقرير لاقراره و إعلانه .
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