تحطم طائرة روسية من طراز "سو-57"

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (أ ش أ):

قال مصدر عسكري، اليوم الثلاثاء، إن طائرة من طراز "سو-57" تحطمت بالقرب من كومسومولسك أون أمور في إقليم خاباروفسك الروسي.

وأضاف المصدر - في تصريحات لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أن سبب سقوط الطائرة هو عطل فني، بالإضافة إلى خطأ الطيار.

وتابع: "كان يتم اختبار المحرك، وتمكن الطيار من القفز، ونقلته مروحية من طراز مي-8 إلى المصنع".

وسقطت الطائرة "سو-57" المعروفة أيضًا باسم "تي-50"، على بعد حوالي 120 كيلومترا من مطار دجيموجوي.