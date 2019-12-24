تحطم طائرة روسية من طراز "سو-57"

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (أ ش أ):
قال مصدر عسكري، اليوم الثلاثاء، إن طائرة من طراز "سو-57" تحطمت بالقرب من كومسومولسك أون أمور في إقليم خاباروفسك الروسي.
وأضاف المصدر - في تصريحات لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أن سبب سقوط الطائرة هو عطل فني، بالإضافة إلى خطأ الطيار.
وتابع: "كان يتم اختبار المحرك، وتمكن الطيار من القفز، ونقلته مروحية من طراز مي-8 إلى المصنع".
وسقطت الطائرة "سو-57" المعروفة أيضًا باسم "تي-50"، على بعد حوالي 120 كيلومترا من مطار دجيموجوي.
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