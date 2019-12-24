عشرات القتلى والجرحى جراء سقوط حافلة بواد في إندونيسيا

لقي 25 شخصاً على الأقل، حتفهم جراء سقوط حافلة في واد بجزيرة سومطرة الإندونيسية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية اليوم الثلاثاء.
وأفادت تقارير أولية، بأن 24 شخصاً لاقوا حتفهم، لكن رجال الإنقاذ انتشلوا فيما بعد جثة أخرى من نهر استقرت فيه الحافلة بعد سقوطها، حسبما ذكرت بوابة "أوكيزون" الإخبارية، وتمكن ما لا يقل عن 13 شخصاً من الوصول إلى بر الأمان.
وكانت الحافلة في طريقها من إقليم بنجكولو إلى باليمبانج، عاصمة إقليم سومطرة الجنوبية المجاور.
ويعتقد أن نحو 50 شخصاً كانوا على متن الحافلة عندما سقطت في الوادي وانتهى المطاف بها في نهر.
وقال ديو ويلي المتحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ في باليمبانج إن رجال الإنقاذ ما زالوا يقومون بانتشال المزيد من الركاب من النهر.
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