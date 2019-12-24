حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يقترب منخفض جوي من البلاد تدريجيا، اليوم الثلاثاء، وتندفع رياح جنوبية غربية قوية على البلاد بحيث تحمل معها الغبار في الجنوب والوسط، ويطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة.

وفي ساعات الليل تبدأ الأمطار بالهطول في شمال البلاد والسواحل الشمالية والوسطى، وتكون الهطولات غزيرة ورعدية أحياناً مع رياح نشطة وأجواء باردة في بقية المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية.

يوم الأربعاء، تسود أجواء باردة وماطرة في مختلف المناطق ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، مع رياح نشطة خصوصاً في الجبال، وتكون الأمطار غزيرة في بعض الفترات مع تركزها على الشمال والسواحل في ساعات الصباح والظهيرة ثم تنتشر إلى بقية المناطق.

وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً بشكل كبير مع تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وهطول الأمطار التي تكون غزيرة أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية وذات هبات نشطة.

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وفي يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى البلاد تحت تأثير المنخفض الجوي مع طقس بارد، وتهطل الأمطار في مختلف المناطق وتكون غزيرة أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة وذات هبات قوية أحيانا.

كما يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة في يوم الجمعة، وتسود أجواء باردة وماطرة في مختلف المناطق، وتكون الأمطار غزيرة أحيانا، ويحذر من تشكل السيول في المناطق المنخفضة، كما يحذر من تدني مستوى الرؤية نتيجة الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض في قمم الجبال. وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة.

في يوم السبت، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة بشكل كبير في الجبال وباردة بشكل عام في مختلف المناطق، وتستمر فرصة هطول الأمطار المتفرقة في معظم المناطق على فترات.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة جداً في القمم الجبلية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة وتنشط أحيانا.