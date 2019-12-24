شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة مدارية مدمرة .. والفلبين تستعد لها والان نبدء بالتفاصيل

تستعد مناطق شرق ووسط الفلبين اليوم الثلاثاء، للعاصفة المدارية "فانفون" التي يتوقع أن تضرب تلك

المناطق عشية (الكريسماس)، لتجلب معها رياحا "مدمرة" وأمطارا غزيرة.

وتقطعت السبل بأكثر من 16 ألف مسافر في موانئ بالأقاليم الشرقية والوسطى من البلاد بعد أن منعت السلطات العبّارات من الإبحار بسبب اضطرابات الأحوال في البحار، بينما تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية.

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وقال مكتب الأرصاد الجوية إن "فانفون" مصحوب برياح تبلغ سرعتها القصوى

100 كيلومتر في الساعة وعواصف تصل سرعتها إلى 125 كيلومترا في الساعة، أثناء تحركه غربا بسرعة 30 كيلومترا في الساعة.

ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة فوق إقليم سمر الشرقية 595/ كيلومترا جنوب شرقي مانيلا/ ظهر أو مساء الثلاثاء.

يشار إلى أن "فانفون" المعروف محليا باسم أورسولا هو الإعصار الحادي والعشرين الذي يضرب الفلبين خلال العام الجاري، حسب مكتب الأرصاد الجوية.