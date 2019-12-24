شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تنهي البحث عن آخر جثتين.. جرفتهما مياه البحر والان نبدء بالتفاصيل

أنهت شرطة نيوزيلندا عملية البحث عن جثتي شخصين لا يزالا في عداد المفقودين بعد ثوران بركان في جزيرة "وايت آيلاند".

وقال مراقب الشرطة آندي ماكجريجور في بيان، إن قرار وقف البحث الذي جاء بعد نحو أسبوعين من ثوران بركان نيوزيلندا الاكثر نشاطا، قد تم اتخاذه بعد فحص مكثف للخطوط الساحلية والبحث الجوي المكثف في المنطقة.

وتم تقليص جهود البحث عن الشخصين المفقودين - مرشد سياحي محلي وشاب أسترالي - بالفعل أواخر الأسبوع الماضي، حيث تفترض الشرطة أن جثتيهما قد جرفتهما مياه البحر.