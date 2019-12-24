رئيس الوزراء الصيني: اتفقنا مع اليابان وكوريا الجنوبية على المساعدة في تعزيز المحادثات بين واشنطن وبيونج يانج

أعلن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، الثلاثاء، أن بلاده واليابان وكوريا الجنوبية اتفقت على المساعدة في تعزيز المحادثات بين واشنطن وبيونج يانج.

وقال رئيس الوزراء الصيني، في قمة ثلاثية مع نظيره الياباني شينزو آبي وزعيم كوريا الجنوبية مون جاي-إن: "نؤكد التزامنا بالحوار لحل أزمة بيونج يانج".

وأصدرت بيونج يانج سلسلة من التصريحات الحادة خلال الأسابيع الأخيرة وحددت مهلة لواشنطن بحلول نهاية عام 2019، واعدة إياها بـ"هدية عيد الميلاد" في حال لم يتم إحراز تقدم في مباحثاتهما.

ودخلت واشنطن وبيونج يانج في أول مفاوضات لهما حول نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية في أعقاب القمة الأولى لرئيسي البلدين العام الماضي، لكن المفاوضات تعثرت في الفترة الأخيرة.

Advertisements

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تراقب كوريا الشمالية بدقة مع اقتراب موعد انتهاء مهلة حددتها بيونج يانج لواشنطن لتحقيق تقدم في المفاوضات.

ورأى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن خطاب بيونج يانج "مقلق"، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية ستجري "على الأرجح" تجربة جديدة لإطلاق صاروخ قبل نهاية السنة الجارية إذا لم يتحقق تقدم مرضٍ لها.

ووصلت العلاقات بين سيؤول وطوكيو إلى أدنى مستوياتها في الأشهر الأخيرة بسبب خلافات تجارية وأخرى متعلقة بفترة احتلال اليابان شبه الجزيرة الكورية بين عامي 1910 و1945.

وأعرب الرئيس الكوري الجنوبي، في اجتماع مع نظيره الصيني شي جين بينج في بكين، الإثنين، عن "تقديره الشديد" لدور بكين المهم في "ضمان نزع السلاح النووي والسلام في شبه الجزيرة الكورية".

بدوره، قال رئيس الوزراء الياباني، في اجتماعه المنفصل مع الرئيس الصيني في بكين، إن الصين واليابان تتحملان "مسؤولية كبيرة من أجل السلام والاستقرار والازدهار" في المنطقة.