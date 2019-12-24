مقتل نحو 24 شخصا في تدهور حافلة في اندونيسيا

أعلنت الشرطة في اندونيسيا عن مقتل نحو 24 شخصا وجرح 13 آخرون في حادث تدهور حافلة في أحد الوديان في اندونيسيا.
وأوضح المتحدث باسم الشرطة المحلية دولي غومارا أن الحافلة التي كانت تقل العشرات، تدهورت الإثنين قبيل منتصف الليل في واد يصل عمقه الى 150 مترا في جنوب سومطرة، قبل ان تستقر في أحد الأنهر.
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