برلمان البوسنة والهرسك يمنح الثقة للحكومة الجديدة

منح البرلمان في ​البوسنة والهرسك​، الثقة لحكومة جديدة برئاسة زوران تيجيلتيجا، بعد حالة من الجمود استمرت 14 شهرًا. ووفقا لوكالة الأنباء "واس"، أيد 29 نائبًا في البرلمان المكون من 42 عضوا التشكيل الوزاري المقترح من رئيس ​الحكومة​. وستقوم الحكومة ​الجديدة​ بتنفيذ الإصلاحات اللازمة للبوسنة والهرسك لتكون مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وبلورة الاتفاق الجاري بينها وبين ​صندوق النقد​ الدولي.

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