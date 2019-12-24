كاتدرائية نوتردام بباريس لن تقيم قداس عيد الميلاد هذه السنة

أعلنت متحدثة باسم ​كاتدرائية نوتردام​ في ​باريس​ لـ"رويترز" "لن يقام قداس منتصف الليل في كاتدرائية نوتردام هاذ العام. آخر مرة حدث ذلك كان أثناء ​الثورة​ الفرنسية بسبب استمرار عمليات ترميمها بعد حريق مدمر".

يذكر انه يقام قداس ​عيد الميلاد​ دوما في نوتردام منذ عام 1803.

وتسبب حريق الكاتدرائية في 15 نيسان في انهيار سقفها ونجت منه أبراج أجراسها الرئيسية وجدرانها الخارجية، وبعض المقتنيات الأثرية الدينية والأعمال الفنية التي لا تقدر بثمن.