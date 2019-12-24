موراليس: لم أفكر يوما في الترشيح لمنصب نائب الرئيس

أكد الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، أنه بعد حرمان حزب "الحركة نحو الاشتراكية" من المشاركة في ​الانتخابات الرئاسية​، لا يخطط للمشاركة في الانتخابات أو حتى شغل مركز نائب رئيس البلاد.

وشدد موراليس في ​مقابلة​ مع وكالة سبوتنيك على انه "لم أفكر أبدا في الترشيح لمنصب نائب الرئيس، وهذا الأمر ليس في خططنا".

وأضاف الرئيس البوليفي السابق، أن مرشح حزب "الحركة نحو الاشتراكية" سوف يفوز بالانتخابات الرئاسية في البلاد من الجولة الأولى. وأكد ان "حزب "الحركة نحو الاشتراكية" يحتل المركز الأول في جميع استطلاعات الرأي، وهذه ميزة كبيرة".