سفارة روسيا بلندن: الطائرات الروسية لم تنتهك المجال الجوى الإستوني

أعلنت السفارة الروسية في لندن، أن الطائرات الروسية لم تنتهك المجال الجوي الإستونى. وأكدت أن تحليق الطائرات الحربية الروسية، يتم بالتقيد بمعايير منظمة الطيران المدني الدولى.
وأوضحت انه "هناك رحلات جوية دورية من مقاطعة بطرسبورغ إلى مقاطعة كالينينغراد من أجل تلبية الاحتياجات اليومية للقوات المسلحة في تلك المنطقة من روسيا، وقيادة الناتو تعلم هذا الأمر جيدا".
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعلن السبت الماضى، أن سلاح الجو البريطاني قام بـ21 طلعة جوية لاعتراض 56 طائرة روسية دخلت المجال الجوي لإستونيا.
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