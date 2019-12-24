سفارة روسيا بلندن: الطائرات الروسية لم تنتهك المجال الجوى الإستوني

أعلنت ​السفارة الروسية​ في لندن، أن ​الطائرات الروسية​ لم تنتهك المجال الجوي الإستونى. وأكدت أن تحليق الطائرات الحربية الروسية، يتم بالتقيد بمعايير منظمة ​الطيران المدني​ الدولى.

وأوضحت انه "هناك رحلات جوية دورية من مقاطعة ​بطرسبورغ​ إلى مقاطعة كالينينغراد من أجل تلبية الاحتياجات اليومية للقوات المسلحة في تلك المنطقة من ​روسيا​، وقيادة ​الناتو​ تعلم هذا الأمر جيدا"​​​.

وكان ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​، أعلن السبت الماضى، أن سلاح الجو البريطاني قام بـ21 طلعة جوية لاعتراض 56 ​طائرة​ روسية دخلت المجال الجوي ل​إستونيا​.