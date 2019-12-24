عبود: لم يسجل مجيء سياح عرب وأجانب في هذه الفترة إلى لبنان

لفت نقيب أصحاب مكاتب ​السياحة​ والسفر في ​لبنان​، ​جان عبود​، الى أن "حركة السفر من الخارج إلى لبنان في موسم أعياد نهاية العام محدودة، وقد تراجعت بنسبة 30 إلى 35 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها في الأعوام الماضية، لكنها تبقى أفضل مقارنة مع الشهرين الماضيين، حين تراجعت في حدود 80 في المائة منذ بدء ​الاحتجاجات​ الشعبية".

وفي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أشار عبود إلى أنه "لم يسجل مجيء سياح عرب وأجانب في هذه الفترة إلى لبنان"، موضحاً أن "جميع القادمين هم من اللبنانيين المغتربين العاملين في الخارج، بدليل أن لا حركة سجلت في ​الفنادق​ خلال هذا الموسم، مما يعني أن القادمين سيقيمون مع عائلاتهم".