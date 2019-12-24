قيادي بالقوات للشرق الأوسط: ذهبنا إلى الانتحار بملء إرادتنا لأننا أبرمنا التسوية الرئاسية

اعتبر قيادي بارز في حزب "القوات ال​لبنان​ية" عبر صحيفة "الشرق الأوسط" أن "العناوين التي أخرجت قوى ​14 آذار​ من جنة الحكم غير قادرة على جمعها حتى الآن"، مؤكدا أن "قوى 14 آذار غير قابلة للاجتماع حتى الآن، وبالتالي لا إمكانية لوحدتها في هذه المرحلة".

وشدد على أن "​التسوية الرئاسية​ أطاحت بأي إمكانية لإعادة جمع شتات 14 آذار. للأسف، ذهبنا إلى ​الانتحار​ بملء إرادتنا لأننا أبرمنا تسوية مع فريق لا مشروع لديه سوى ​السلطة​، ويختزن ما يكفي من قلة الوفاء، إذ أبرم تسوية مع الشركاء، وعندما امتص دمهم، تخلى عن كل الاتفاقات التي أبرمت معهم".

ورأى القيادي في "القوات" أن "لبنان كله يدفع اليوم ثمن التسوية الرئاسية التي مكنت "​حزب الله​" من الإمساك بالبلد، وجعلت لبنان بحالة شبه انفصال عن محيطه العربي، وعن ​المجتمع الدولي​".