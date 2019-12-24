معلوف: الأهم أن نكون مقتنعين أن التشكيلة الحكومية لديهم مقومات النجاح

ركّز عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​إدي معلوف​، على "أنّنا أمام وضع ​اقتصاد​ي متعثّر جدًّا، والناس تتنظر من السلطة أن تكون إلى جانبها".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "المهم أنّ يكون لدى الفريق الحكومي القدرة على اتخاذ خطوات، أن يقول إنّ وضعنا يجب وضعه على الطاولة وتشريحه، ويجب الذهاب من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد متنج، ويجب وضع ضوابط للمصارف وغيرها من الخطوات".

وشدّد معلوف على أنّ "الأهم أم نكون مقتنعين أنّ التشكيلة الحكومية لديهم مقوّمات النجاح".