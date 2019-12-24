ركّز عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدي معلوف، على "أنّنا أمام وضع اقتصادي متعثّر جدًّا، والناس تتنظر من السلطة أن تكون إلى جانبها".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "المهم أنّ يكون لدى الفريق الحكومي القدرة على اتخاذ خطوات، أن يقول إنّ وضعنا يجب وضعه على الطاولة وتشريحه، ويجب الذهاب من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد متنج، ويجب وضع ضوابط للمصارف وغيرها من الخطوات".
وشدّد معلوف على أنّ "الأهم أم نكون مقتنعين أنّ التشكيلة الحكومية لديهم مقوّمات النجاح".
كانت هذه تفاصيل خبر معلوف: الأهم أن نكون مقتنعين أن التشكيلة الحكومية لديهم مقومات النجاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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