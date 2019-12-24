شكرا لقرائتكم خبر عن "وعد فأوفى".. زيارة برلمانية للقناطر الخيرية الأحد المقبل عقب تعهد "عبد العال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وذلك بعد أن تعهد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب فى جلسة 10 ديسمبر الماضى، بتنظيم زيارة برلمانية للقناطر الخيرية للوقوف على حالتها على الطبيعة.

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جاء ذلك على خلفية مطالبة النائب حاتم عبدالحميد، في بيانه العاجل الذي عرضه في الجلسة البرلمانية ذاتها، بعدد من المشكلات التي تواجهها.