"وعد فأوفى".. زيارة برلمانية للقناطر الخيرية الأحد المقبل عقب تعهد "عبد العال"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وذلك بعد أن تعهد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب فى جلسة 10 ديسمبر الماضى، بتنظيم زيارة برلمانية للقناطر الخيرية للوقوف على حالتها على الطبيعة.
جاء ذلك على خلفية مطالبة النائب حاتم عبدالحميد، في بيانه العاجل الذي عرضه في الجلسة البرلمانية ذاتها، بعدد من المشكلات التي تواجهها.
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