مقتل سبعة مسلحين بمالي في أول ضربة جوية فرنسية

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

أعلن الجيش الفرنسي، الثلاثاء، مقتل سبعة مسلحين في أول ضربة جوية تعد الأولى من نوعها في غرب مالي قرب الحدود الموريتانية.



وقال الجيش، في بيان، إن الضربة تم تنفيذها على غابة واغادو المالية قرب الحدود الموريتانية والتي تعد معقلا للمسلحين الإرهابيين.

وتأتي الضربة تتويجا لإعلان وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، الجمعة، عن بدء نشر طائرات مسيرة بمنطقة الساحل لدعم جهود محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة.

الإعلان من قبل الوزيرة الفرنسية جاء قبل أيام قليلة من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى النيجر، في سياق تدهور أمني في الساحل، وهي منطقة شاسعة، حيث يضاعف الإرهابيون عملياتهم رغم وجود 4500 جندي فرنسي ضمن عملية برخان.

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وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قُتل 13 جنديا فرنسيا في تصادم مروحيتين خلال عملية ضد الإرهابيين في شمال مالي.

وقضى أيضا آلاف المدنيين، في حين أُجبر أكثر من مليون على الفرار من منازلهم منذ بدء الهجمات الإرهابية.

وكانت فرنسا قد نشرت منذ 2013 أكثر من 4500 جندي في منطقة الساحل، في إطار عملية "برخان" التي تستهدف محاربة الجماعات الإرهابية المسلحة في المنطقة بعد استيلائها على عدد من المدن بالشمال المالي.

ورغم تمكن فرنسا من إخراج الإرهابيين من المدن الرئيسية بشمال مالي؛ فإن هذه الجماعات واصلت هجماتها التي استهدفت أيضا القوات الفرنسية والأممية.