شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان البوسني يمنح الثقة للحكومة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
وأيد 29 نائبًا في البرلمان المكون من 42 عضوا التشكيل الوزاري المقترح من رئيس الحكومة .
وستقوم الحكومة الجديدة بتنفيذ الإصلاحات اللازمة للبوسنة والهرسك لتكون مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وبلورة الاتفاق الجاري بينها وبين صندوق النقد الدولي.
وانتخب البرلمان في الخامس من الشهر الجاري رئيس الوزراء زوران تيجيلتيجا البالغ من العمر 58 عامًا بعد أكثر من عام على الانتخابات،بفضل حل وسط أعلنه قادة المجتمعات الوطنية الثلاث في نوفمبر.
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