شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بتشريعية البرلمان تتقدم بطلب لتعديل مادة بقانون الطفل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقدمها بمقترح لتعديل العقوبات فى قانون الطفل، بعد حصولها على موافقة عدد من نواب البرلمان.

وقالت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن التعديل يتمثل فى نص المادة الخاصة بعدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه 15 سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن مدة لا تزيد عن 25 عاما، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المشدد يحكم عليه بالسجن مدة لا تزيد عن 20 عاما، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الحبس يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

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وأشارت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن النص الموجود حاليا بالقانون يتضمن عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه 15 سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الحبس يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر.