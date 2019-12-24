شكرا لقرائتكم خبر عن قانون المحليات يحث المحافظين على حماية حقوق الإنسان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصت المادة رقم 15 من مشروع قانون المحليات المعروض أمام الجلسة العامة للبرلمان على أن المحافظ مسئول عن الإخلاق والقيم العامة وعن حماية حقوق الإنسان بالمحافظة، وفيما يلى نص المادة رقم 15 التى أشارت لدور المحافظ فى هذا الصدد:

مادة 15

يمثل المحافظ السلطة التنفيذية بالمحافظة، ويُراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة وإنفاذ قوانين وأنظمة الحوكمة.

ويكون المحافظ مسئولا ً عن الاخلاق والقيم العامة وعن حماية حقوق الإنسان بالمحافظة، كما يكون مسئولا ً عن الأمن يعاونه في ذلك مدير الأمن في إطار السياسة التي تضعها وزارةالداخلية، ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورا ً بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لإتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن بالإتفاق بينهما.

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وعلى المحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري.