طالبة تحاول الانتحار بـ"مادة مجهولة" في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ- إسلام عمار:
حاولت طالبة الانتحار، الاثنين، بعد تناولها مادة غير معلومة، في منزلها بمركز دسوق بمحافظة كفرالشيخ.
وتلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا بإشارة من مستشفى دسوق العام، بوصول "م. ع." 15 سنة، طالبة، وتقيم في إحدى قرى المركز، في حالة إعياء شديدة، إثر تناولها مادة غير معروفة، في محاولة للانتحار.
وجرى عمل الإسعافات الأولية للطالبة في المستشفى، وحوّلت إلى مركز السموم بدمنهور، نظرًا لخطورة حالتها الصحية.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
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