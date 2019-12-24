السفارة الصينية في أوتاوا تدعو للإفراج عن المسؤولة التنفيذية لشركة هاواوي

محمد اسماعيل - القاهرة - أوتاوا- (أ ش أ):

دعت السفارة الصينية في أوتاوا، الحكومة الكندية، إلى إطلاق سراح المسؤولة التنفيذية لشركة هاواوي الصينية، منج وان تشو، التي تم اعتقالها في فانكوفر منذ أكثر من عام بناء على مذكرة اعتقال أمريكية.

ووجهّت السفارة الصينية لدى كندا، انتقادات لما أسمته "بعض المسؤولين الكنديين" التي لم تسمهم بشأن ما وصفته أيضًا بـ"تعليقات خاطئة" حول العلاقة بين البلدين وحالة الكنديين المحتجزين في الصين.

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ولم يحدد البيان المنشور على موقع السفارة الصينية السياسيين أو التعليقات، لكن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، صرح في لقاء تلفزيوني باللغة الفرنسية الأسبوع الماضي، إن بلاده تطلب من الولايات المتحدة عدم توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الصين، إلا إذا أفرجوا عن الكنديين المحتجزين هناك، مايكل كوفريج ومايكل سبافور.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت وزارة الخارجية الصينية إن قضيتي كوفريج وسافور أحُيلت إلى النيابة لمراجعتهما ومتابعتهما قضائيا.

وجاء في بيان السفارة "إن السلطة القضائية الصينية تتعامل مع القضايا بما يتفق بدقة مع القانون، وحقوقها ومصالحها المشروعة مضمونة".​