اليوم.. جامعة القاهرة تكرم العلماء والباحثين الحاصلين على جوائز الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - تكرم جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، عددًا من علماء الجامعة ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة بأنواعها، وجوائز الجامعة في مختلف المجالات العلمية، في تمام الساعة الرابعة مساءً بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة ورجال الدولة.

وتبدأ مراسم الاحتفال بصورة تذكارية للمكرمين، يليها طابور عرض، ثم السلام الجمهوري، يليه تلاوة لبعض آيات من القرآن الكريم، وعرض فيلم وثائقي عن جامعة القاهرة، وإلقاء كلمة المكرمين، ثم كلمة الدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم يلقي الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة كلمته لتبدأ بعدها مراسم التكريم، ثم يعقبها حفل فني للمطربة مروة ناجي.

ويستعرض الخشت، خلال كلمته، بالمستندات والأرقام تقدم جامعة القاهرة دوليًا في التقارير والمؤشرات العالمية مقارنة بالجامعات العالمية الكبرى.​