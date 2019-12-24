"سوسن سلام" وكيلًا لوزارة الصحة في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ- إسلام عمار:
أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، قرارًا بتكليف الدكتورة سوسن محمد زكريا سلام، وكيل مديرية الصحة بمحافظة الغربية، للعمل وكيلًا للوزارة في كفرالشيخ.
جاء ذلك خلفًا للدكتور فيصل جودة، والذي نقل للعمل وكيلًا للوزارة في السويس، بعد فترة توليه المهام في كفرالشيخ، لأكثر من عام.
وصدر قرار لوكيلة الصحة بكفرالشيخ، من وزيرة الصحة في 10 ديسمبر الجاري، بتكليفها وكيلًا لمديرية الصحة بالغربية، وشغلت من قبل مهام مدير إدارة صحة ثان طنطا، وإدارة شئون الإدارة طنطا أول.
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