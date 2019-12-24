كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة منذ 200 عام.. كاتدرائية نوتردام لن تقيم عيد الميلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت كاتدرائية نوتردام، في فرنسا، أنها لن تقيم قداس عيد الميلاد، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ 200 عام، حيث كانت آخر مرة أثناء الثورة الفرنسية.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد قالت متحدثة باسم الأبرشية في باريس، إن الكاتدرائية لن تقيم قداس ليلة عيد الميلاد، مضيفا: "آخر مرة حدث ذلك كان أثناء الثورة الفرنسية. يقام قداس عيد الميلاد دوما في نوتردام منذ عام 1803 وهذا أمر مؤلم لأننا كنا نرغب في الاحتفال بعيد الميلاد في نوتردام، لكن في الوقت ذاته يوجد أمل: نمضي قدما في إعادة البناء".

الجدير بالذكر، أن كاتدرائية نوتردام، التي يعود بنائها للقرن الثاني عشر، وشهدت تتويج نابليون امبراطورا عام 1804، اندلع بها حريقا في يوم 15 أبريل، وتسبب في انهيار سقفها ونجت منه أبراج أجراسها الرئيسية وجدرانها الخارجية وبعض المقتنيات الأثرية الدينية والأعمال الفنية التي لا تقدر بثمن.