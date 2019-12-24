شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أربعة مواقع مغربية على القائمة النهائية للتراث الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح بيان صادر عن الوزارة أنه تم تسجيل جامع القرويين بفاس، ومسجد تينم الموحدي بالأطلس الكبير، وموقع القصر الصغير بمحافظة طنجة، وواحة فكيك، ضمن القائمة النهائية للتراث الإسلامي٬ لتنضم لمدينة الرباط، مضيفًا أنه تم تسجيل مواقع أخرى أثرية وتاريخية في مدن عدة بالمغرب على القائمة التمهيدية للتراث في العالم الإسلامي.
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