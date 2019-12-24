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تسجيل أربعة مواقع مغربية على القائمة النهائية للتراث الإسلامي

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أعلنت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية اليوم، أنه تم تسجيل أربعة مواقع مغربية على القائمة النهائية للتراث الإسلامي، وذلك عقب الاجتماع الإستثنائي للجنة التراث في العالم الإسلامي التي انعقدت بالرباط يومي 2 و3 ديسمبر الجاري بمقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أنه تم تسجيل جامع القرويين بفاس، ومسجد تينم الموحدي بالأطلس الكبير، وموقع القصر الصغير بمحافظة طنجة، وواحة فكيك، ضمن القائمة النهائية للتراث الإسلامي٬ لتنضم لمدينة الرباط، مضيفًا أنه تم تسجيل مواقع أخرى أثرية وتاريخية في مدن عدة بالمغرب على القائمة التمهيدية للتراث في العالم الإسلامي.

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