حكومة البوسنة تنال الثقة بعد عام من التجاذبات السياسية

منح البرلمان في البوسنة، الثلاثاء، الثقة لحكومة وسطية بعد أكثر من عام من التجاذبات السياسية، ما يعزز آمال البلاد بإعادة طلبها الانضمام للاتحاد الأوروبي إلى الطريق الصحيح.

ونالت الحكومة، التي يترأسها الاقتصادي زوران تاجيلتيجا البالغ 58 عاما، دعم 29 نائبا في البرلمان المكون من 42 مقعدا.

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة "تفتح الطريق لتجديد التزام الأحزاب السياسية بالسماح بالتقدم على مسار الانضمام" إلى التكتل.

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وتم ترشيح تاجيلتيجا لرئاسة الحكومة الشهر الماضي من قبل رؤساء البلاد الثلاثة الذين يمثلون الصرب الأرثوذكس والكروات الكاثوليك والبوسنيين المسلمين بعد عام من الجدال حول العلاقة مع حلف شمال الأطلسي.

ووضع هذا النظام السياسي المعقد في البوسنة بعد الحرب اليوغوسلافية في التسعينيات لضمان تمثيل جميع الطوائف.

وتتخلف البلاد عن جاراتها على مسار عضوية الاتحاد الأوروبي، لأن الإصلاحات الضرورية غالبا ما تتم عرقلتها نتيجة الخلافات السياسية والطائفية.

وتقدمت البوسنة بطلب الحصول على العضوية عام 2016 لكنها لم تمنح حتى الآن وضع الدولة المرشحة.