إعفاء ٣ عناصر إخوانية من مناصب رفيعة بالسودان

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

أصدر رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، الإثنين، قرارات أعفى بموجبها ٣ عناصر تتبع لنظام الإخوان الإرهابي من مناصب رفيعة بالخدمة المدنية في البلاد.



وشملت الإعفاءات مدير هيئة الموانئ البحرية السودانية الإخواني عمر أحمد محمد علي، وتعيين أونور محمد آدم بديلا عنه.

كما تم إعفاء الإخواني عبدالعظيم عوض محمد من وظيفة أمين عام المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، والسفير عصام عوض أحمد متولي من وظيفة أمين عام جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج.

ووجه حمدوك وزارات شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ الإعفاءات.

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وأغلقت الشرطة السودانية، الثلاثاء الماضي، مقار اتحادات مهنية ونقابات عمالية كان يسيطر عليها نظام الإخوان الإرهابي المعزول؛ إنفاذاً لقرار حل وتفكيك هذه الواجهات.

وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، نفذ الصحفيون السودانيون وقفة احتجاجية أمام وزارة الإعلام في الخرطوم تدعو لتطهير المؤسسات الإعلامية من فلول الإخوان الإرهابية.

ومؤخراً، تم تشكيل لجنة لتفكيك نظام الإخوان الإرهابي؛ استنادا إلى قانون تفكيك نظام 1989 وإزالة التمكين.

وأصدرت اللجنة قرارا بحل حزب المؤتمر الوطني الإخواني الذي كان يقوده الرئيس المعزول عمر البشير، ومصادرة ممتلكاته وتفكيك كل واجهاته النقابية والمهنية.