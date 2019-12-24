شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمني يؤكد على وضع حد لسياسات الحوثيين التدميرية للاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل

ثمن رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك عاليًا الدعم الأخوي الصادق من الأشقاء في المملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني للحفاظ على قيمة العملة الوطنية التي تؤثر على حياة ومعيشة جميع المواطنين من أدنى اليمن إلى أقصاه دون استثناء.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن استمرار السياسات التدميرية التي تنتهجها مليشيا الحوثي الانقلابية لضرب الاقتصاد الوطني وتهديد الأمن القومي والمعيشي للشعب اليمني، وآخرها منع تداول العملة الجديدة الصادرة عن الحكومة الشرعية، يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام محك حقيقي لوضع حد للتلاعب والمتاجرة بحياة المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها.

جاء ذلك حلال ترؤس رئيس الوزراء اليمني اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعًا لقيادة وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، لمناقشة عدد من الجوانب والإجراءات المتصلة بالحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية.

وشدد رئيس الوزراء على الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفثس، والمجتمع الدولي الضغط على ميليشيا الحوثي، للكف فورًا عن سياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها لتحقيق مكاسب سياسية على حساب معيشة وحياة المواطنين.